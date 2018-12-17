"Жёлтым жилетам" обещают ускорить реформы

Правительство Франции заявляет о снижении протестной активности движения «жёлтых жилетов» и обещает ускорить социально-экономические реформы. Премьер-министр Эдуар Филипп рассказал в интервью газете Les Echo о целом комплексе мер, цель которых — повысить покупательную способность граждан, в том числе среднего класса. При этом в правительстве принципиально хотят решить эту проблему, не увеличивая финансовую нагрузку на бизнес: речь идёт о снижении налогов и сборов как для работодателей, так и для работников, — объясняет Филипп.

Сами протесты он назвал ожидаемыми: недовольство, по словам премьер-министра, нарастало ещё до президентских выборов. Неясно было лишь, когда это раздражение перерастёт в массовые выступления. Глава правительства воспринимает охватившие страну акции как требование ускорить реформы.