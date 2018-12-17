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Франция

"Жёлтым жилетам" обещают ускорить реформы

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"Жёлтым жилетам" обещают ускорить реформы

"Жёлтым жилетам" обещают ускорить реформы
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Правительство Франции заявляет о снижении протестной активности движения «жёлтых жилетов» и обещает ускорить социально-экономические реформы. Премьер-министр Эдуар Филипп рассказал в интервью газете Les Echo о целом комплексе мер, цель которых — повысить покупательную способность граждан, в том числе среднего класса. При этом в правительстве принципиально хотят решить эту проблему, не увеличивая финансовую нагрузку на бизнес: речь идёт о снижении налогов и сборов как для работодателей, так и для работников, — объясняет Филипп.

Сами протесты он назвал ожидаемыми: недовольство, по словам премьер-министра, нарастало ещё до президентских выборов. Неясно было лишь, когда это раздражение перерастёт в массовые выступления. Глава правительства воспринимает охватившие страну акции как требование ускорить реформы.

Протесты «жёлтых жилетов» продолжаются уже больше месяца. В минувшую субботу в акциях по всей стране, по данным МВД, приняли участие около 66 тысяч человек, — то есть вдвое меньше, чем было за неделю до этого.