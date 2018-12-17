На грани выживания: что вывело французов на улицу?

"Элита убивает французский народ", "Они принимают людей за идиотов. Но мы говорим: "Стоп! С нас хватит!" - кричат участники движения "желтых жилетов".

Журналисты Euronews провели семь дней вместе с "желтыми жилетами", чтобы понять, что заставило этих людей выйти на акции протеста и как далеко они готовы зайти.

Патрику Лаланду 58 лет. Он говорит, что решил присоединиться к акциям протеста, потому что ему больно видеть, что творится с Францией: "Люди живут на улице. Повсюду нищета. Всё стоит очень дорого. Пенсионерам приходится нелегко. Ситуация тяжелая для всех".

REUTERS/Benoit Tessier

"Политики отнимают у народа всё"

"Когда мы видим, что политики позволяют себе костюмы, которые стоят 45 тысяч евро – что равно годовой зарплате трех человек, мы осознаем, что у нас есть право бунтовать. Они отнимают у нас все. Мы остаемся ни с чем. И они продолжают нас обворовывать. Обидно!" - говорит Леон Коку.

"Нас душат налогами. Нам уже надоела эта социальная несправедливость. Мы всё отдаем богатым. Эти деньги отнимаются у среднего и низшего классов. Так не может продолжаться", - добавляет еще один участник акций Давид Оливье.

Движение "желтых жилетов" стало ответом на действия правительства, объявившего о повышении цен на топливо. Это решение властей стало частью программы, цель которой – переход на более экологичные источники энергии. Но позже французы показали, что причин для недовольства в стране намного больше. Люди, которые слишком долго чувствовали себя обделенными, решили, что больше не хотят скрывать свой гнев.

В воздухе Парижа чувствуется запах слезоточивого газа. Для французской столицы это необычно, но в последние недели к этому запаху уже успели привыкнуть. Кажется, правительство не в состоянии взять ситуацию под контроль. Да и как начать переговоры с движением, у которого нет лидера, которое не ищет политической или профсоюзной поддержки? В конце концов власти поняли, что обращаться нужно напрямую к народу.

"В течение трех недель десятки тысяч французов выражали свое недовольство, устраивая акции на автотрассах, возле въездов на платные дороги, около торговых центров и на улицах городов. Нужно быть глухим и слепым, чтобы не слышать и не видеть этого. Все люди, с которыми я встречался во время консультаций за последние дни, просили меня об одном и том же. И в итоге я принял решение заморозить повышение налогов на шесть месяцев", - заявил премьер-министр Эдуар Филипп.

Уступка или только иллюзия?

Правительство пошло на уступку. Цель достигнута. Но, кажется, на самом деле власти только подлили масла в огонь.

"Мы не остановимся, потому что мы не согласны с тем, что сказал Эдуар Филипп о заморозке налога на топливо. Потому что это продлится всего шесть месяцев. Мы будем здесь завтра, послезавтра, на Рождество, в Новый год, в январе, феврале, марте, апреле..." - утверждает одна из участниц движения.

"Желтые жилеты" говорят, что именно они – истинное лицо Франции. Лицо социальной несправедливости, гнева, унижения и страха.

"У меня нет работы. И вот в 33 года я вынужден вернуться домой к родителям. Это тяжело! У меня двое детей. Я разведен. И я должен платить алименты. Мне пришлось продать дом. Я ищу сейчас жилье, но, поскольку я потерял работу и получаю как безработный меньше чем 1200 евро в месяц, то найти что-то очень трудно", - признается Джонатан.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Сегодня участники движения устраивают акцию возле въезда на платную дорогу. Такие выступления – один из пунктов тактической программы "желтых жилетов". Тем самым они хотят подразнить представителей власти и обратить на себя их внимание.

"Вы чем-то рискуете?" - спрашивает журналист Euronews Анелиз Боржес.

"Рискуем? Мы всегда рискуем. Но не думаю, что они будут использовать против нас силу. Они просто мило попросят нас уйти. А потом посмотрим. Мы не допустим обострения ситуации", - говорит участник акции.

Это частная дорога, так что деньги отсюда не попадают в госказну. Но сегодня для "желтых жилетов" важно другое. Они хотят показать, что общество на их стороне. "Желтые жилеты" говорят, что их поддерживают 70% французов.

“Смотри, Макрон! Мы не отступим! Ты сдашься! Вперед, "желтые жилеты"!" - кричат участники акции.

Вскоре прибыла полиция. Через несколько часов акция закончилась. Блокада снята. "Желтые жилеты" возвращаются в лагерь.

"Сожалею, что родился французом"

Даниэль, которого здесь называют дедушкой, - один из тех, для кого движение – последняя надежда.

- Что для вас самое сложное сейчас?

- Найти еду, добиться социальной поддержки. Иногда мы получаем на один евро больше и из-за этого лишаемся права на помощь. Честно говоря, я не люблю просить о чем-то. Так что я делаю вид, что все хорошо. Хотя на самом деле это не так. Я сожалею, что родился французом".

Участники движения говорят, что народу сейчас очень тяжело жить, а вот меньшинство, находящееся у власти, процветает, и в обществе уже давно ощущаются революционные настроения.

"Я участвовал в событиях 1968 года. И кажется, сейчас начинается то же самое. Может, даже нечто похуже. Потому что если Макрон не сдастся, то и мы не сдадимся", - говорит Даниэль.

Давид с ним согласен. Он познакомил нас со своими родными. Семья – это одна из причин, по которой Давид начал эту борьбу.

На грани самоубийства

Стелла, тетя Давида, - пенсионерка, живет на севере Франции. Ей 52 года. И она тоже присоединилась к "желтым жилетам". Почему? Стелла решила не рассказать, а показать почему.

- Вот что я покупаю, когда иду в супермаркет. Посмотрите, взято за полцены. Можете проверить дату. Я кладу покупки сразу в морозилку.

- Потому что почти истек срок годности?

- Да. __Это то, с чем я возвращаюсь из супермаркета. Я не подхожу к полкам, где лежит мясо по обычной цене. Я иду туда, где 50- или 60-процентная скидка.

Еще Стелла говорит, что не состоянии оплатить счета за газ и электричество, так что почти весь свет в квартире выключен. И на отоплении приходится экономить.

- Температура в доме 17-18 градусов, не больше.

- Почему?

- Потому что иначе счета за газ будут намного больше.

Жижи – сестра Стеллы. Она тоже пенсионерка. Сейчас женщина ищет дополнительную работу, чтобы как-то сводить концы с концами.

"Я подавлена. Я не говорю об этом с кем попало, но сегодня вам я расскажу правду. Меня посещали даже мысли о суициде. Если я покончу жизнь самоубийством, то у меня хотя бы больше не будет никаких проблем. Макрон, я обращаюсь к тебе. Правда, подай в отставку. Уходи!"

REUTERS/Stephane Mahe

Без денег на носки и колготки

Встретившись с другими участниками движения в других городах Франции, мы увидели, что история Жижи – это не исключение, а скорее правило. Мы побывали на западе страны, и здесь от участников движение мы слышим то же самое, что и на севере.

"Всё началось не сегодня. И дело не только в Макроне. Макрон – это просто последняя капля. Всё плохо еще со времен Миттеррана. Мы не ездим в отпуск, не покупаем обувь, я не ношу носков и колготок, потому что не могу их себе позволить. Это ненормально. Ненормально!" - делится своими переживаниями Раймонд.

Этот лагерь тут, по-видимому, надолго. Участники движения говорят, что уже зашли слишком далеко, и теперь их не остановить.

Мы же возвращаемся в Париж. В автобусе мы познакомились с ребятами из Лорьяна - города, расположенного на западе Франции. Они позвали нас присоединиться к ним.

"Вообще мы едем в Париж. Но мы не знаем, как все сложится и сможем ли мы туда добраться", - говорит Морад.

Накал страстей на Елисейских полях

Морад и его друзья боятся, что полиция не позволит им присоединиться к демонстрации. Четвертая суббота протестов – четвертый акт – должен стать поворотным моментом.

- Вы переживаете из-за этой демонстрации?

- Конечно. Учитывая накал страстей, если мы туда пойдем, то нам могут разбить голову. Безусловно, все боятся. Но мы знаем, почему мы это делаем. Мы едины. Что-либо ломать в наши планы не входит. Но мы хотим воспользоваться нашим правом принять участие в демонстрации.

Париж готовится к еще одному дню протестов. Правительство призвало участников акций не устраивать очередную демонстрацию. Но Морад и его друзья настроены решительно. Они взволнованы... и напуганы... Никто не знает, как будут разворачиваться события. Но вскоре всё станет понятно.

"Я говорил вам, что они будут это делать. Смотрите, нас блокировали. Это не Франция. Франция не такая. Нас теснят, а ведь мы ничего не сделали", - кричит Морад.

"Желтые жилеты" обвиняют полицейских в том, что они спровоцировали беспорядки. Правоохранители загнали их в угол и начали использовать слезоточивый газ и резиновые пули против мирно настроенных активистов. Полицейские же говорят, что они всего лишь пытались сдержать участников движения. На улице хаос. Резиновая пуля ранит одну из протестующих. Ей ничто не угрожает, но она находится в шоковом состоянии.

"В моих руках то, за что протестующие так злы на полицию. Это французское изобретение, которое используется полицией при разгоне демонстрантов. Называется оно флешбол. И именно он вкупе со слезоточивым газом – причина царящего на Елисейских полях волнения. То, что происходит здесь сейчас, очень отличается от того, что было неделю назад. Но есть и нечто похожее. Люди повторяют одни и те же слова: "Макрон, в отставку!", - передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес.

REUTERS/Pascal Rossignol

Акции и погромы

В то время как одни требовали социальной справедливости, другие громили и грабили магазины. Именно поэтому движение в самой Франции было отчасти дискредитировано. "Жёлтые жилеты" просят не связывать их с погромами. Но есть те, кто говорит, что только нарушая правила, они смогут всецело показать свой гнев и заставить правительство пойти им навстречу.

"Думаю, сейчас всё серьезнее, чем было неделю назад. Давление нарастает. До тех пор, пока Макрон и его правительство не услышат нас, ситуация будет все больше и больше накаляться. Я не люблю так говорить, но мы близки к гражданской войне. Это то, что сейчас происходит на наших глазах. Похоже на то, что было в мае 1968 года", - считает Давид Оливье.

Чтобы избежать революции, спустя почти месяц после начала кризиса Эммануэль Макрон нарушил молчание и согласился пойти на уступку:

"Мы хотим, чтобы в нашей стране все жили достойно. В этом направлении мы продвигались очень медленно. Но я хочу решительно вмешаться в этот вопрос. Я попросил правительство и парламент сделать все необходимое, чтобы начиная с 2019 года каждый гражданин нашей страны мог позволить себе лучшую жизнь на свою зарплату. Минимальный размер оплаты труда увеличится на 100 евро, без дополнительных затрат для работодателя".

Те, кто смотрел обращение, говорят, что Макрон пошел не такую уж большую уступку. Но может ли обращение президента означать начало конца для движения "желтых жилетов"?

"Я переживаю из-за того, что некоторые "желтые жилеты" могут решить: "Отлично, мы добились повышения минимальной оплаты труда на 100 евро, да, это здорово. Я на этом остановлюсь". Боюсь, некоторым хватит этой брошенной им кости. Что касается меня, я завтра вновь буду участвовать в акции на дороге", - говорит одна из участниц движения.

После месяца, проведенного на улице, смогут ли "желтые жилеты" продолжить в том же духе? И какой станет Франция, если участники движения получат то, чего хотят? Пока непонятно, какое будущее ждет "желтых жилетов". Но ясно одно: те, кого власть не замечала, смогли вновь обратить на себя ее внимание. Правда, для этого им пришлось на некоторое время погрузить страну в хаос.