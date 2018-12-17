Корбин: "Мэй - архитектор конституционного кризиса!"

Ранее Тереза Мэй перенесла голосование по соглашению с ЕС в отсутствие явной поддержки в палате. Изначально голосование должно было состояться 11 декабря.

"Некоторые из результатов обмена мнениями на саммите Евросоюза в Брюсселе были жесткими, - заявила в частности Мэй, - но я не собираюсь приносить за это извинения... Я не приношу извинений за то, что отстаиваю интересы нижней палаты и интересы всей нации. Могу подтвердить сегодня, что мы вернемся к предварительным дебатам 7 января и проведем голосование на следующей после этого неделе".

В ответ лидер оппозиционной Лейбористской партии заявил, что премьер-министр и власти ЕС согласовали сделку и по этой причине, что бы ни обещало правительство, в нее больше не будут вноситься корректировки. Поэтому, считает Джереми Корбин, Палата общин должна приступить к голосованию, чтобы затем "рассмотреть реалистичные альтернативы".

"Ответственный премьер-министр поставил бы это голосование в повестку дня Палаты общин на текущей неделе во благо страны, - заявил Корбин, - чтобы мы могли двигаться дальше и оставить позади провальные переговоры правительства. Это, господин спикер, конституционный кризис, и премьер-министр - его архитектор!"

На прошлой неделе голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй проводили консерваторы. Тогда глава правительства не только сохранила за собой пост партийного лидера, но и защитила себя от выступлений однопартийцев за её отставку на ближайшие 12 месяцев.

Опасения оппонентов премьер-министра, среди которых десятки членов правящей Консервативной партии, заключаются в том, что договоренность по границе между Ирландией и Северной Ирландией является по сути бессрочной. По их мнению, Северная Ирландия никогда не сможет выйти из-под влияния ЕС, хотя останется частью Великобритании.