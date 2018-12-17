Оппозиционеров не пустили на телевидение

Безрезультатно закончилась попытка нескольких оппозиционных депутатов пройти в здание, где располагаются государственные средства массовой информации Венгрии, и зачитать петицию. Несмотря на то, что они провели ночь у проходной, на утро охранники буквально вытолкали их на улицу.

Петиция, которую депутаты пытались передать в редакции государственных СМИ петицию против поправок в Трудовой кодекс, против которых в Венгрии не утихают уличные протесты. Закон, названный оппозицией "рабским", был принят в прошлую среду.

"Нас окружила толпа вооружённых охранников. Я насчитала четыре разных охранных предприятия. Но мы не смогли поговорить ни с одним из директоров или редакторов государственных СМИ. Мы пытались найти кого-нибудь из них в их кабинетах, но нас туда не пустили. Когда мы хотели подняться к ним на этаж, нам сказали, что лестница мокрая", – рассказывает депутат Бернадетт Сель.

_"После этих действий всё стало про них ясно. Но это только начало. Потребуется еще много сил, чтобы разрушить этот бастион. К сожалению, государственные СМИ это символ грязной и подлой правительственной пропаганды и диктатуры дезинформации, создаваемой правительством", _– возмущается депутат Акош Хадхази.

После утреннего инцидента ко входу в здание госСМИ подтянулись депутаты практически ото всех оппозиционных партий. Но и им не удалось попасть внутрь здания и пообщаться с главными редакторами.

"Мы с коллегами-депутатами пытаемся попасть внутрь здания государственных СМИ, потому что они существуют на деньги налогоплательщиков и должны служить всем гражданам. Совершенно возмутительно, что они не пускают нас внутрь, говоря, что это частная собственность", – заявил депутат от Демократической коалиции Гергей Арато.

Государственная телерадиокомпания MTVA намерена подать в суд на оппозиционных депутатов за препятствие работе журналистов.

Габор Кишш, Euronews: "Хотя оппозиционных депутатов не пустили в здание государственных СМИ (а также всех тех, кто туда пришёл этим утром) государственное телевидение ничего об этом не рассказало в своих новостных программах. Вместо этого они рассказывали о демонстрациях во всей Европе против миграции".