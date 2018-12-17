Гуру и "целитель" сдался полиции

Жуау Тейшейра ди Фариа, как он себя называет, гуру и целитель, сдался бразильской полиции. Это произошло после того, как сотни женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях.
Ди Фариа взял себе псевдоним - "Жуау ди Деос", что на португальском языке означает "Жуау от бога". Его центр, как его называли, "духовного исцеления" расположен в Абадиании.
Свои духовные практики ди Фариа распространял свыше сорока лет.
Его известность давно вышла за пределы Бразилии: Опра Уинфри, знаменитая американская телезвезда, даже приглашала его в свое ток-шоу.
Известие о том, что ди Фариа обвинили в домогательствах и насилии, поступило на прошлой неделе. И хотя гуру все отрицает, в итоге он все-таки сам решил сдаться властям страны.