Гуру и "целитель" сдался полиции

Жуау Тейшейра ди Фариа, как он себя называет, гуру и целитель, сдался бразильской полиции. Это произошло после того, как сотни женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях.

Манифестация в Абадиании рядом с "центром исцеления" Жуау ди Фариа Фото Рейтер

Ди Фариа взял себе псевдоним - "Жуау ди Деос", что на португальском языке означает "Жуау от бога". Его центр, как его называли, "духовного исцеления" расположен в Абадиании.