Тони Блэр: "В проект второго референдума не верили"

Британские политики пережили, возможно, одну из самых драматичных в новейшей истории недель: премьер-министр страны отложила голосование по соглашению по "брекситу" и потребовала от европейских партнеров больше гарантий по режиму ирландского "бэкстопа". Пока процесс "брексита" приостановлен, как приостановлена, кажется, и вся британская политическая активность. На этом фоне все громче звучит хор сторонников повторного референдума. Один из самых громких и авторитетных голосов принадлежит бывшему премьер-министру страны Тони Блэру.

Euronews: "Господин Блэр, вы - большой евроэнтузиаст, однако давайте посмотрим на сегодняшнюю Европу: в Италии - бюджетный кризис, во всех без исключения странах растет обеспокоенность в связи с притоком мигрантов, в Восточной Европе на глазах крепчает авторитаризм. На этом фоне многие говорят,что Великобритания покидает в Ес, так как европейский корабль терпит крушение..."

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании: "С тех пор, как я пришел в политику, в ЕС с определенной периодичностью возникали кризисы. И каждый такой эпизод евроскептики пытались использовать для очернения европейского проекта - ему предсказывали смерть. Тем не менее Евросоюз не развалился. Скажу вам больше, он и в будущем не развалится, так как в основе фундамента европейского дома лежат очень прочные идеи и принципы. Со временем они становится все весомее. Смотрите, мир в ближайшее время будет управляться гигантами - у руля встанут Америка, Китай, возможно, Индия. Вот тут-то и понадобится сильная Европа, причем еще более сплоченная, чем прежде. Эта глобальная перспектива дает еще больше смысла единой Европе. И да, ЕС преодолеет кризисы любого масштаба".

Euronews: "Да, но посмотрите, что сегодня на повестке дня. У Макрона и Меркель, к примеру - создание европейской армии. Вы, кстати, за?"

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании: "Они не имеют в виду под европейской армией простое объединение вооруженных сил. Нет, под армией понимается усиление оборонного сотрудничества в ЕС. Я начинал этот проект еще в 2000-м году с тогдашним президентом Франции. Европейское партнерство в оборонной сфере - очень болезненный вопрос. Кстати, проект не будет работать, если из Европы (и из потенциальной европейской армии) убрать Великобританию.... Вот вам еще одна причина, еще один мой сигнал европейским политикам на тему, почему плох "брексит". Он плох для Великобритании, в первую очередь для нее, но и для Европы в целом. Он ослабляет Европу в период, когда ей необходимо становится сильнее".

Euronews: "Вы занимаетесь агитацией за проведение повторного референдума. С кем вы уже говорили на эту тему и как были восприняты ваши аргументы?"

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании: "Я не буду называть имена людей с которыми я говорил, наши переговоры - не для публичных комментариев. Хотя вы вполне можете догадаться.... Скажу вам, что когда я год назад только начинал этот разговор, мне не верили: "Что ты, какой второй референдум, это невозможно!" Думаю, настроения начали меняться в последние два месяца. Сегодня люди задают вопрос: "А что, такой сценарий и вправду возможен?" Я должен привлечь внимание европейской лидеров к этим переменам, помочь им осознать: да, такой вариант возможен, к нему следует готовиться. Исход подобного референдума во многом определит именно фактор готовности Европы к тому, чтобы отреагировать на аспекты, связанные с миграцией и выходящие за рамки чисто британских интересов. Будет ли Европа способна признать: "Да, пора наладить, прозрачное справедливое управление перемещениями людей в Европе, нужно сделать так, чтобы приезжие не сбивали зарплаты, чтобы не ударяли по благополучию отдельных стран".

Euronews: "Мне кажется,что здесь в Великобритании люди уравнивают принцип свободного перемещения людей с чем-то совершенно иным - а именно с проблемой притока в Европу неевропейцев. На самом деле британцев все-таки больше беспокоит второй аспект. Вы же говорите о необходимости реформировать и принцип свободного перемещения внутри Европы. Такая реформа затянется на долгие годы ( в Европе вопросы вообще быстро не решаются). Как вы собираетесь успокоить британцев по этому поводу в канун референдума (предположим, что он состоится)? Как убедите их в том, что да, Европа изменит подход к проблеме?"

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании: "Да, самую большую озабоченность у британцев, да и у европейцев в целом, вызывает приток мигрантов из неевропейских стран, главным образом - скажем честно! - из стран мусульманских. Люди опасаются привнесения иного культурного контекста, проблем с безопасностью. Что касается внутриевропейского принципа о свободе перемещения, то и он вызывает у части общества тревогу - и в Великобритании, и в остальной Европе. Вот почему в некоторых государствах говорят: "Так, вы приехали из другой европейской страны, если за пару месяцев не найдете работу, то уедете!". Вот почему французский президент представил и защищал на уровне ЕС директиву, которая запрещает использование труда приезжих там, где хотят и могут работать местные... Как видите, неверно думать, что принцип свободного перемещения людей, рабочей силы нейтрален для жителей ЕС. Думаю, обсуждая иммиграцию, можно смело соединить эти два аспекта - внутриевропейских приезжих и приезжих из других регионов. И работать сразу по двум направлениям. Принцип о свободном перемещении людей в ЕС может быть скорректирован".

Euronews: "Мы знаем, что в Европе на принятие любого решения уходит уйма времени. Привести к общему знаменателю позиции 27 стран в канун референдума, быстро настроить их на редактирование принципа о свободном перемещении лиц - это из разряда фантастики".

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании: "Не соглашусь с вами. Директива о командированных работниках, о которой я говорил, была утверждена очень быстро. Так что когда европейцы хотят, они делают. Я много работал на европейском уровне и знаю, как функционируют эти механизмы. Если вы хотите каких- то краеугольных принципиальных изменений, требующих созыва референдума в странах-членах, то да, это долго, но это другая история".

Euronews: "Как мы знаем, британцы голосовали за изменение принципа свободного перемещения людей, Тереза Мэй построила свою сделку с ЕС вокруг этого требования. Как вам кажется, обещание скорректировать принцип удовлетворит избирателей?"

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании: "Да, но очень важно ограничить чисто британские проблемы, связанные с этим принципом. За два года, прошедшие с референдума, мы поняли наконец, кто они такие - эти европейские мигранты. И для чего они... Вы просматриваете категорию за категорией и приходите к выводу, что стране нужны высококвалифицированные кадры. С этим, похоже, все согласны. Одновременно выясняется, что и сезонные работники на невысокую зарплату нам тоже нужны. И опять люди соглашаются! Смотрим дальше: нам, оказывается, нужны работники в систему здравоохранения, нужны студенты ..... Общество осознает, что в совокупности речь идет о достаточно небольшом количестве людей. По иронии, с референдума 2016 года приток мигрантов в Великобританию вырос. Люди видят, что их страхи, возможно, преувеличены, что проблема решается проще, чем казалось".

Euronews: "Сегодня внутрибританская политика заморожена. Вам не кажется,что настало время для формирования, скажем, правительства национального единства, которое было у нас во время войны?"

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании: "Довольно трудно представить, о каком национальном единстве может идти речь с учетом ситуации на двух крупнейших политических флангах. Но попробовать стоит. И попытка эта не столь сложна, как кажется. Говорю вам как человек, 25 лет проработавший в парламенте и 10 лет - на посту премьер-министра. По сути, это просто: нужно найти парламентское решение, если правительство к подобному не готово. На голосование можно вынести самые разные варианты: сделку Терезы Мэй, норвежскую модель взаимодействия с ЕС, соглашение о свободной торговли по канадскому типу. И вот по этим опциям и следует голосовать. Если ни один из вариантов не проходит, стоит задуматься о референдуме. Если и это не получается, придется вернуться в парламент и еще паз проголосовать. Поверьте, это совсем несложно. Меня удивляет, что и в Европе, и в Великобритании люди постоянно тревожатся о "брексите" без соглашения между сторонами. Такое просто невозможно, за исключением какого-то форс-мажора. который ни правительство, ни парламент не могут предусмотреть. Отсутствие сделки маловероятно, так как большинство в парламенте как раз хочет согласованного с европейцами "брексита". Думаю, депутаты однозначно предпочтут созвать референдум чем удовлетвориться отсутствием сделки. Так что не стоит беспокоиться о жестком. Меня больше беспокоит вариант половинчатой, сырой сделки, которую мы имеем сегодня перед глазами".