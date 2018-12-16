Йемен: бои до перемирия

Во вторник должен вступить в силу режим прекращения огня в йеменском городе Ходейда. Это подтверждают обе противоборствующих стороны: правительство Йемена и повстанцы группировки «Ансар Аллах». Тем не менее, пока вокруг стратегически важного порта не прекращаются столкновения.

Правительство обвиняет повстанцев в том, что через Ходейду они получают оружие из Ирана. Правительственные войска неоднократно — и безуспешно — пытались выбить хуситов из города.

На этой неделе завершились переговоры в Стокгольме под эгидой ООН. Противники сели за стол впервые за два с половиной года и договорились о прекращении огня и о том, что Ходейда перейдёт под контроль Объединённых Наций.

Процесс отвода войск расписан на 45 дней. В ООН не скрывают, что хотели бы использовать прекращение огня в первую очередь для помощи беженцам и доставки продовольствия и медикаментов мирным жителям. По данным ООН, ситуация в Йемене катастрофическая: голодают 70% населения.