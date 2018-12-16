Французские протесты: что дальше?

Триумфальная арка и Елисейские поля в воскресенье вновь принимали поток туристов. Ничто не напоминало о протестах прошлых недель с поджогом автомобилей, погромами, битьём витрин и грабежами. В минувшую субботу ничего этого в Париже и других городах Франции не наблюдалось, а протестующих в жёлтых жилетах было намного меньше: 66 тысяч по всей Франции против 126 тысяч двухнедельной давности. Столкновения с силами правопорядка тоже были не столь ожесточёнными, а в столице задержали лишь 176 человек, а не несколько сотен.

Но говорить о том, что протестное движение постепенно сходит на нет или трансформируется, пока рано. После уступок Эммануэля Макрона, призванных повысить покупательную способность слоёв населения с наиболее скромными доходами, "жёлтые жилеты" пошли дальше. Среди их требований - изменить всю систему распределения благ в стране и проводить по животрепещущим вопросам референдумы.

В ответ на это председателе ль Национального собрания (парламента республики) Ришар Ферран предложил протестующим создать партию, идти на выборы и продолжать свою борьбу на политическом поле.

А тем временем рейтинг популярности президента Макрона упал до 23%.