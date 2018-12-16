"Марш против Марракеша" в Брюсселе

Более 5,5 тысяч человек вышли на улицы Брюсселя, выступая против подписания Бельгией миграционного пакта ООН.

Манифестация получила название "Марш против Марракеша". На прошлой неделе в этом марокканском городе завершилась конференция ООН, одобрившая Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, который 19 декабря будет представлен Генеральной Ассамблеи ООН.

Ряд государств Евросоюза не поддержал миграционный договор, среди которых Австрия, Венгрия, Италия, Польша и Чехия, опасаясь, что его выполнение лишь усилит приток мигрантов в Европу.

Бельгия согласилась поддержать этот документ, однако это стоило ей правительственного кризиса и распада правящей коалиции, которую в знак протеста покинула самая популярная во Фландрии партия "Новый фламандский альянс".

Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, в то время как всего в нескольких десятках метров отсюда проходила альтернативная акция в защиту мигрантов.

В акции сторонников Глобального договора о миграции, организованной рядом крайне левых и неправительственных организаций, приняли участие около тысячи человек.

Работу над пактом ООН начала в 2015 году, после того, как в Европу прибыло более миллиона мигрантов.