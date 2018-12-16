Памятная церемония в Страсбурге

В Страсбурге несколько тысяч человек пришли на памятную церемонию, чтобы отдать дань уважения погибшим и пострадавшим в результате теракта. К собравшимся обратился мэр города Ролан Рис, музыкальные коллективы исполнили разные песни, включая рождественские куплеты, а проникновенная композиция на дудуке прозвучала при абсолютной тишине.

Вот что говорят жители Страсбурга:

"Мне хочется плакать, мне все еще хочется плакать, это было великолепно, наполнено разнообразием. Еще меня потрясло выступление девочки".

"Думаю, что нам нужно было собраться вместе, чтобы прийти в себя после такой печальной недели".