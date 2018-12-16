В Страсбурге несколько тысяч человек пришли на памятную церемонию, чтобы отдать дань уважения погибшим и пострадавшим в результате теракта. К собравшимся обратился мэр города Ролан Рис, музыкальные коллективы исполнили разные песни, включая рождественские куплеты, а проникновенная композиция на дудуке прозвучала при абсолютной тишине.
Памятная церемония в Страсбурге
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Памятная церемония в Страсбурге
Мероприятие затем завершилось "минутой шума", наполнив площадь Клебер аплодисментами.
Вот что говорят жители Страсбурга:
"Мне хочется плакать, мне все еще хочется плакать, это было великолепно, наполнено разнообразием. Еще меня потрясло выступление девочки".
"Думаю, что нам нужно было собраться вместе, чтобы прийти в себя после такой печальной недели".