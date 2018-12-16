Главный лозунг — «Нет кровавым рубахам!»: отсылка к нападению на оппозиционного политика Борко Стефановича. Три недели назад неизвестные, одетые в чёрные рубашки, жестоко избили его железным прутом.

Reuters

Манифестанты обвиняют правительство Вучича в коррупции, авторитаризме, подавлении свободы слова и создании в стране атмосферы нетерпимости по отношению к любой оппозиции.

Reuters

Эта акция — уже вторая за две недели. Многие участники надели жёлтые жилеты. По данным самих оппозиционеров, шествие собрало около 10 тысяч человек.