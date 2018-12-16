Отреставрированные мозаики XII века в Вифлееме

В канун главного христианского праздника в Базилике Рождества Христова в Вифлееме публике представлены отреставрированные мозаики, найденные несколько лет назад под слоем штукатурки.

Изображения Иисуса, святого Иосифа, Богородицы, 12 апостолов... За последние 15 месяцев специалистам удалось восстановить десятки мозаик, что составляет не более 20% от того великолепия, что когда-то покрывало огромные площади базилики. Большая часть не устояла перед влажностью, войнами и землетрясениями.

Ученые считают, что мозаики были созданы во времена крестоносцев по заказу короля Иерусалима Амори I и византийского императора Мануила I Комнина и датированы 12 веком.

Теперь мозаики из золота, сусального серебра, цветного стекла и перламутра сияют на фоне белых стен над головами посетителей церкви в родном городе Иисуса Христа.