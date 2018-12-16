В канун главного христианского праздника в Базилике Рождества Христова в Вифлееме публике представлены отреставрированные мозаики, найденные несколько лет назад под слоем штукатурки.
Отреставрированные мозаики XII века в Вифлееме
Отреставрированные мозаики XII века в Вифлееме
Изображения Иисуса, святого Иосифа, Богородицы, 12 апостолов... За последние 15 месяцев специалистам удалось восстановить десятки мозаик, что составляет не более 20% от того великолепия, что когда-то покрывало огромные площади базилики. Большая часть не устояла перед влажностью, войнами и землетрясениями.
Ученые считают, что мозаики были созданы во времена крестоносцев по заказу короля Иерусалима Амори I и византийского императора Мануила I Комнина и датированы 12 веком.
Теперь мозаики из золота, сусального серебра, цветного стекла и перламутра сияют на фоне белых стен над головами посетителей церкви в родном городе Иисуса Христа.