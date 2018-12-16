Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузиии

Первая в истории Грузии женщина-президент Саломе Зурабишвили официально вступила в должность. Церемония инаугурации проходила в царском комплексе "Батонис цихе" ("Крепость господина") - резиденции царя Ираклия Второго в городе Телави на востоке страны.

Выступая с речью, Зурабишвили подтвердила приверженность продолжить курс Грузии на интеграцию в НАТО и Евросоюз.

Накануне на трассе, соединяющей Тбилиси с Талави, произошли столкновения между сторонниками оппозиционной партии "Единое национальное движение" и грузинской полицией. Оппозиционеры направлялись в Телави на запланированную акцию протеста.

"Единое национальное движение" не признает результатов выборов.

28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе от ЕНД. Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов.

В конце ноября во втором туре независимый кандидат Зурабишвили выиграла у кандидата от ЕНД Григора Вашадзе, набрав более 59% голосов.