Марш за мир и дурно пахнущая жидкость

Около 50 человек собрались в центре Москвы у здания ФСБ на акцию протеста, названную «Маршем за мир. Против войны». Главный лозунг участников — избежать войны с Украиной. Среди прочего, активисты призывали освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, украинского режиссёра Олега Сенцова, обвиняемого в терроризме, а также известного правозащитника Льва Пономарёва, арестованного 5 декабря.

«Цель акции — показать, что мы не боимся, вот и всё. Это самая главная цель. Мне кажется, режим находится в состоянии агонии, очень длительной, и всё больше использует прямое насилие, пытается запугать всех. Сюда приходят люди, которые показывают, что они не испугались», — объясняет политик и активист Леонид Гозман.

Галина Полонская, Euronews:

«Те кто пришли сюда, под здание главного офиса ФСБ на Лубянке, выступают за мир, за мир с Украиной, за прекращение всех военных конфликтов, в которые вовлечена Россия. Пока я тут снимала, одного из организаторов этого собрания облили какой-то очень дурно пахнущей жидкостью».

Нападавшие назвали себя участниками радикального движения SERB, известного многочисленными попытками срыва оппозиционных акций.

«Мы никого не обливали, мы вернули им ту гадость, которую они льют на Россию!» — заявил активист.

Манифестанты подчёркивали, что собрались мирно, без плакатов и политических лозунгов. Тем не менее, правоохранительные органы начали задержание участников пикета. По разным данным, были задержаны от 7 до 11 человек.