Француженки выиграли ЧЕ по гандболу

Женская сборная Франции - чемпион Европы по гандболу. В финальном матче в домашнем "Берси" трехцветные сломили сопротивление сборной России.

Первый тайм команды шли вровень, однако в начале второго француженкам удалось оторваться на 2-3 очка и удержать преимущество до самого конца. Итоговый счет 24:21.

Это второе европейское серебро россиянок. Лидер сборной России Анна Вяхирева забила 7 голов и была названа по итогам чемпионата - MVP турнира.