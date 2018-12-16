Расследование смерти ребенка на границе США

К проведению прозрачного расследования призывает американские власти отец 7-летней девочки из Гватемалы, которая скончалась под стражей в США после незаконного пересечения границы.

Мужчине помогает благотворительная католическая организация Annuncation House. Её директор Рубен Гарсия говорит: "Отец заботился о своей дочери. И он следил за тем, чтобы она не была голодной и пила достаточно воды. Перед тем как пересечь границу она не страдала от жажды и недоедания".

Девочка по имени Жаклин умерла в пункте пропуска "Антелоп Уэлс". В Службе таможенного и пограничного контроля США утверждают, что она несколько дней не ела и не пила.

Рубен Гарсия, Annuncation House: "Семья просить провести объективное и тщательное расследование, просит следователей провести свою работу в соответствии с принятыми в США стандартами".

Заявление адвокатов от имени родителей Жаклин:

По данным американских СМИ, свыше 260 человек погибли в текущем году при попытке нелегально перебраться на территорию США через границу этой страны с Мексикой. Большинство нелегальных мигрантов погибают из-за сильной жары.