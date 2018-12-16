Венгры против "закона о рабстве"

В воскресенье вот уже в четвёртый раз за последние 7 дней жители венгреской столицы под флагами страны и ЕС вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против трудовой реформы, которую они называют "законом о рабстве". В рядах демонстрантов - представители всех оппозиционных партий, от ультра-правого до крайне-левого крыла. Присоединились к протестующим и профсоюзы.

"Мы очень надеемся, что сможем оказать влияние на правительство, и оно отменит этот постыдный рабский закон, потому что он никому не нужен. Люди и так уже работают много, и больше этого работать просто невозможно".

Для многих венгров нововведения стали последней каплей, они говорят, что продолжат протесты даже в том случае, если власти отзовут законопроект.

"Это уже переходит все границы! Мы всякого натерпелись за последние восемь лет, нужно положить этому конец. Мы надеемся на лучшее, надеемся сменить это правительство демократическими методами".

Манифестанты прошли маршем от площади Героев до здания парламента, скандируя "Мы не рабы", "С нас довольно", "Мы не боимся и не отступим".

Названный "рабским" законопроект разрешает работодателям повышать верхний предел сверхурочных часов с 250 до 400 и продлевать срок их оплаты (хотя и по особому тарифу) до трёх лет. Для некоторых работников это может составить 8 дополнительных часов в неделю, то есть ещё один рабочий день.