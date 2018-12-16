COP24: свод правил утвержден

Участники Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата приняли свод правил реализации Парижского соглашения. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, этот документ положит начало новому этапу в процессе борьбы за защиту климата. Договор был главной целью двухнедельного форума, состоявшего в польском городе Катовице.

Президент Конференции ООН, заместитель министра экологии Польши Михаил Куртыка заявил: "Как я уже говорил в четверг вечером, это соглашение находится в хрупком равновесии. Нам придется пойти на уступки, чтобы получить результаты. Нам нужно смело смотреть в будущее и сделать еще один шаг ради спасения человечества".

Конференция завершилась в субботу поздним вечером, хотя официально форум должен был закончится в пятницу

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце говорит "Я очень, очень рада, уже во второй раз международное сообщество сказало "да" Парижскому соглашению по климату. В Париже мы договорились о наших целях, о том, что мы хотим сокращать вредные выбросы, а здесь, вместе во всем миром, мы договорились о своде правил. Это грандиозное достижение".

Новый свод правил описывает, как государства должны отчитываться о проделанной на пути к сокращению выбросов работе, а также регулирует вопросы реализации международных проектов в области защиты климата.