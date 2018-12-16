Коллективная свадьба в Сан-Паулу

Массовая церемония бракосочетания состоялась бразильском городе Cан-Gаулу: свой союз зарегистрировали около 40 однополых пар. Участники церемонии, которая состоялась благодаря неправительственной организации Casa1, опасаются, что новый президента Бразилии Жаир Болсонару может после своей инаугурации ограничить право граждан на однополые браки.

"Мы собирались пожениться в апреле. Но затем состоялись выборы, тогда мы спросили друг друга— что делать? И вот эта неправительственная организация решила провести коллективную свадьбу, они помогли многим людям,в том числе и нам".

"Да, сегодня мы переживаем непростой момент, но мы всегда так жили. В нашей стране были периоды толерантности и тогда люди принимали вас такими какими вы былиI Но сегодня такой терпимости больше нет".

Кандидат ультраправых Жаир Болсонару в ходе предвыборной кампании с презрением высказывался о представителях сексуальных меньшинств, защитниках прав женщин и иммигрантах.

Однополые браки в Бразилии были легализованы де-факто в мае 2013 года.