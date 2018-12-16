«Брексит»: переждать праздники

Тереза Мэй и члены её правительства уверены, что достижение компромисса с Евросоюзом ещё возможно. На этой неделе премьер-министру не удалось убедить европейских коллег пойти на уступки, в Брюсселе фактически заняли позицию «или то соглашение, что есть, или никакого вообще».

«Абсолютно ясно, что ЕС понимает, в чём проблема. Вопрос же в том, сможем ли мы, не трогая всё соглашение в целом, найти какой-то механизм, чтобы управлять „бэкстопом“ и в конечном итоге снять напряжённость. И понятно, что это случится уже после Рождества, явно не на этой неделе, а в следующем году», — заявил министр торговли Лиам Фокс.

Такую позицию, однако, разделяют далеко не все. Британские СМИ говорят о крупных и влиятельных фигурах, выступающих либо за повторный референдум, либо за «жёсткий брексит» безо всяких сделок.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен призывает вовсе выразить недоверие всему кабинету Терезы Мэй.