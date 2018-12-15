"Желтые жилеты": начало пятого акта

Во Франции участники движения "желтых жилетов" вновь вышли на улицы. К охране порядка в ходе "пятого акта" протестов по всей стране привлечены 69 тысяч полицейских. В Париже мобилизованы восемь тысяч полицейских. В столице вновь дежурят бронемашины. На Елисейских Полях и на площади Оперы утром собрались около тысячи человек. Движение общественного транспорта в городе ограничено: закрыты около 50 станций метро и пригородных электричек. В преддверии демонстраций в столичном регионе были задержаны около 40 человек, это гораздо меньше, чем в то же время в прошлую субботу.