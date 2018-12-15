Париж: пятая суббота протестов

Пятый по счёту акт субботних протестов во Франции собрал меньше участников, чем предыдущие. По данным парижской префектуры, на улицы столицы по призыву движения "жёлтых жилетов" вышли всего несколько тысяч человек. Они считают недостаточными меры, обещанные президентом Эммануэлем Макроном для социально-экономической поддержки населения страны.

"Мы не хотим ваших подачек, - говорят властям манифестанты,- мы не хотим жить на крючке ненасытного государства, которое в приступе булимии всегда отнимает у вас всё больше - а даёт всё меньше. Мы хотим жить свободно и в полной мере пользоваться правом жить на заработанные нами деньги".

В Париже акции протеста прошли перед зданием Оперы и в районе Елисейских полей под беспрецедентным контролем полиции. Не обошлось без столкновений, но до массовых беспорядков и погромов, которыми были отмечены предыдущие выступления, не дошло. Тем не менее более 100 демонстрантов были задержаны большей частью в превентивных целях.

Между тем вот уже 7-ой человек погиб в ходе акций "жёлтых жилетов". На франко-бельгийской границе водитель легкового автомобиля врезался в грузовик, заблокированный протестующими на дороге.

В парижской субботней манифестации приняли участие и неизвестные феминистки. Пять полуобнажённых женщин загримированных под Марианну - один из символов французской республики - вышли навстречу полицейским на Елисейских полях. Сначала их приняли за активисток ФЕМЕН, но организация свою причастность к акции опровергла.