Белый дом: на смену Келли придет Малвэни

Президент США Дональд Трамп намерен назначить директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни на должность исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома. Об этом американский лидер написал в своем "Твиттере": "Жду совместной работы с ним в новом качестве, так как мы продолжаем делать Америку снова великой!"

По словам Трампа, Джон Келли останется на своем посту до конца года. "Он большой патриот. Я хочу лично поблагодарить его за службу!" — добавил хозяин Белого дома.

О том, что Келли покинет свою должность в конце года, Трамп заявил на прошлой неделе. тогда он подчеркнул, что новое назначение может быть временным.

Накануне американские СМИ со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера.