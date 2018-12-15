Объединительный собор выбрал главу церкви

Объединительный собор в Киеве проголосовал за создание автокефальной украинской православной церкви. Предстоятелем новой организации — митрополитом Киевским — избран Епифаний, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Приглашение на Собор, который должен оформить единую независимую от Московского патриархата организацию, получили представители всех существующих на Украине православных церквей.

В числе участников Собора был и глава государства Пётр Порошенко, и экс-президент Виктор Ющенко.

Однако синод церкви Московского патриархата назвал Собор незаконным и выразил обеспокоенность тем, что власти страны оказывают давление на противников автокефалии. Звучали заявления даже о попытках силой привезти иерархов УПЦ МП на Собор.

В Москве и светские, и духовные власти резко критикуют происходящее, называя объединение церквей исключительно политическим проектом.