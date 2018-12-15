Объединительный собор в Киеве проголосовал за создание автокефальной украинской православной церкви. Предстоятелем новой организации — митрополитом Киевским — избран Епифаний, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Объединительный собор выбрал главу церкви
Объединительный собор выбрал главу церкви
Приглашение на Собор, который должен оформить единую независимую от Московского патриархата организацию, получили представители всех существующих на Украине православных церквей.
В числе участников Собора был и глава государства Пётр Порошенко, и экс-президент Виктор Ющенко.
Однако синод церкви Московского патриархата назвал Собор незаконным и выразил обеспокоенность тем, что власти страны оказывают давление на противников автокефалии. Звучали заявления даже о попытках силой привезти иерархов УПЦ МП на Собор.
В Москве и светские, и духовные власти резко критикуют происходящее, называя объединение церквей исключительно политическим проектом.