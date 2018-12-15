Суд Техаса признал Obamacare неконституционной

Действующая администрация президента Дональда Трампа прежде неоднократно настаивала на полной ликвидации Obamacare. Трамп в связи с решением суда написал в своем "Твиттере": "Как я все время и предсказывал, систему Obamacare отменили, потому что она является противоречащей конституции катастрофой". Он выразил уверенность в том, что Конгресс США взамен разработает новую, более эффективную систему.

Иск с требованием признать систему незаконной был подан ранее в этом году группой губернаторов и генпрокуроров ряда американских штатов из числа республиканцев.

Генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра в свою очередь заявил, что объединение штатов, выступающее в защиту Obamacare, оспорит решение суда.

Судебные тяжбы вокруг Obamacare, которую неоднократно пытались отменить и ранее, вероятнее всего, будут идти в течение продолжительного времени и окончательное решение примет Верховный суд США.