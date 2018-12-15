Шакиру обвиняют в неуплате налогов

Испанская прокуратура обвинила колумбийскую певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов. В исковом заявлении упомянуты шесть эпизодов, речь идёт об общей сумме в 14,5 миллионов евро.

Заявлено, что с 2011 года Шакира жила в Барселоне с игроком футбольного клуба Жераром Пике. По испанским законам певица стала налоговым резидентом страны, а значит обязана платить в Испании налог на все доходы, в том числе полученные за рубежом.

Защита колумбийки настаивает, что она постоянно поселилась в Испании лишь в 2015 году — и тогда зарегистрировалась в налоговой службе.

Так или иначе, в начале этого года Шакира уже была вынуждена заплатить более 20 миллионов евро — как задолженность за 2011 год, а несколько месяцев назад выплатила и 14,5 миллионов, о которых идёт речь сейчас.