В Лиссабоне трамвай сошел с рельсов

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В Лиссабоне по меньшей мере 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов. Инцидент произошел в пятницу вечером в столичном районе Лапа. Как свидетельствуют очевидцы, трамвай пытался затормозить, после чего врезался в угол здания.

Состояние получивших травмы не представляет угрозу для жизни, в настоящий момент они находятся под наблюдением врачей. Некоторым пассажирам выбираться из трамвая помогали прохожие, а для из вагонов свыше десяти человек потребовалась помощь пятидесяти спасателей.