Конференция ООН по климату затягивается

Работа Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата , проходящая в польском городе Катовице, продлена как минимум на один день.

Участники форума обсуждают создание свода правил реализации Парижского соглашения. Подписавшие его в 2015 году страны условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Конференция проходит со 2 декабря и в пятницу должна была завершиться.