"Армия создана", "Косовскую армию поддерживают США, но ей грозит Сербия", - под такими заголовками вышли в субботу албаноязычные издания края, в одностороннем порядке провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году.
Косово: армия вопреки Сербии, ЕС и НАТО
Косово: армия вопреки Сербии, ЕС и НАТО
В пятницу парламент частично признанного Косова утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Депутаты сербы голосование бойкотировали. Свой протест выразил и Белград: сербский президент Александр Вучич напомнил, что создание армии властями Приштины противоречит международному праву и косовской конституции. Вучич заявил, что за этими действиями стоят США, Великобритания и Германия, Он запросил экстренного заседания Совета Безопасности ООН.
Решение Приштины не поддержали ни ЕС, ни НАТО, а Россия назвала "грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН", "чреватым рецидивом вооружённого конфликта в регионе".
Белград уже заявил, что защитит косовских сербов в случае агрессии со стороны армии косовских албанцев.