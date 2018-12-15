Косово: армия вопреки Сербии, ЕС и НАТО

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"Армия создана", "Косовскую армию поддерживают США, но ей грозит Сербия", - под такими заголовками вышли в субботу албаноязычные издания края, в одностороннем порядке провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году.

В пятницу парламент частично признанного Косова утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Депутаты сербы голосование бойкотировали. Свой протест выразил и Белград: сербский президент Александр Вучич напомнил, что создание армии властями Приштины противоречит международному праву и косовской конституции. Вучич заявил, что за этими действиями стоят США, Великобритания и Германия, Он запросил экстренного заседания Совета Безопасности ООН.