Акт V: те же, но меньше

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Почти без столкновений, почти без слезоточивого газа — во всяком случае по сравнению с предыдущими неделями. В Париже по-прежнему тысячи стражей порядка и броневики. Однако «жёлтых жилетов», вышедших уже на пятую подряд субботнюю демонстрацию, стало заметно меньше: кто-то устал от непрерывных выступлений, другие решили не обострять ситуацию на фоне недавнего теракта в Страсбурге, некоторых просто отпугнули холод и дождь.

Reuters Некоторые согласились принять решение президента Макрона. В ходе телеобращения к нации он обещал уже со следующего года повысить минимальную зарплату на 100 евро, отменить налоги для пенсионеров с небольшой пенсией, предложил и некоторые другие меры.