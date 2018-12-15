Почти без столкновений, почти без слезоточивого газа — во всяком случае по сравнению с предыдущими неделями. В Париже по-прежнему тысячи стражей порядка и броневики. Однако «жёлтых жилетов», вышедших уже на пятую подряд субботнюю демонстрацию, стало заметно меньше: кто-то устал от непрерывных выступлений, другие решили не обострять ситуацию на фоне недавнего теракта в Страсбурге, некоторых просто отпугнули холод и дождь.
Акт V: те же, но меньше
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Акт V: те же, но меньше
Некоторые согласились принять решение президента Макрона. В ходе телеобращения к нации он обещал уже со следующего года повысить минимальную зарплату на 100 евро, отменить налоги для пенсионеров с небольшой пенсией, предложил и некоторые другие меры.
Оставшиеся на улицах «жилеты» называют эти шаги главы государства «подачками» и требуют системных изменений. Требование отставки самого́ Макрона — среди них.
В итоге министерство внутренних дел насчитало по всей стране 66 тысяч вышедших на улицы активистов: вдвое меньше, чем неделю назад.