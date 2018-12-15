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Его звали Вах-Ти, и он умер 44 века назад. В Египте — новая археологическая находка: нетронутая и неразграбленная гробница жреца времён V династии Древнего Царства. Внутри великолепно сохранились изваяния самого священнослужителя и членов его семьи, а также многочисленные надписи, из которых и удалось узнать кому принадлежит гробница.

«Вот крышка шахты; на четырёх углах мы видим ясные следы инструментов. Судя по звуку, там мусор и обломки. Но я предполагаю, что большинство артефактов будут найдены именно в этом месте», — говорит представитель Совета древностей Египта Мостафа Вазири.