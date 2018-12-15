Президент Бразилии Мишел Темер подписал указ об экстрадиции левого экстремиста Чезаре Баттисти. Итальянец на родине заочно приговорён к четырём пожизненным срокам за убийства и ограбления.
Экстрадиция Баттисти: указ подписан
Экстрадиция Баттисти: указ подписан
Баттисти долгое время скрывался во Франции и Мексике и даже приобрёл некоторую известность как автор детективных романов. В 2004-м он бежал в Бразилию, где президент Лула да Силва вскоре дал ему политическое убежище. Это сильно обострило отношения с Италией.
На этой неделе бразильский суд постановил, что действующий глава государства Мишел Темер, равно как и избранный — Жаир Болсонару — имеют право пересмотреть этот шаг. Статуса беженца Баттисти был лишён ещё в октябре. Одновременно был выдан ордер на арест итальянца, однако полиция пока не может его найти. Его адвокаты уже обжаловали решение суда.