Экстрадиция Баттисти: указ подписан

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Президент Бразилии Мишел Темер подписал указ об экстрадиции левого экстремиста Чезаре Баттисти. Итальянец на родине заочно приговорён к четырём пожизненным срокам за убийства и ограбления.

Баттисти долгое время скрывался во Франции и Мексике и даже приобрёл некоторую известность как автор детективных романов. В 2004-м он бежал в Бразилию, где президент Лула да Силва вскоре дал ему политическое убежище. Это сильно обострило отношения с Италией.