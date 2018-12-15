Австралия пока воздержится от переноса посольства

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Правительство Австралии официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля, но пока воздержится от переноса посольства из Тель-Авива, в том числе числе из-за высокой стоимости такого переезда. В Западном Иерусалиме будет открыто дополнительное консульское учреждение, а также специальное бюро по вопросам обороны и торговли.

Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон: "Мы приняли решение признать Западный Иерусалим, где находятся Кнессет и другие правительственные учреждения, столицей Израиля. Западный Иерусалим — столица Израиля. Мы рассчитываем на перевод нашего посольства в Западный Иерусалим, когда на практике будет определен окончательный статус города. и мы его поддержим".