Правительство Австралии официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля, но пока воздержится от переноса посольства из Тель-Авива, в том числе числе из-за высокой стоимости такого переезда. В Западном Иерусалиме будет открыто дополнительное консульское учреждение, а также специальное бюро по вопросам обороны и торговли.
Австралия пока воздержится от переноса посольства
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Австралия пока воздержится от переноса посольства
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Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон: "Мы приняли решение признать Западный Иерусалим, где находятся Кнессет и другие правительственные учреждения, столицей Израиля. Западный Иерусалим — столица Израиля. Мы рассчитываем на перевод нашего посольства в Западный Иерусалим, когда на практике будет определен окончательный статус города. и мы его поддержим".
По словам Моррисона, Австралия придерживается позиции "два государства для двух народов" и осознает стремление палестинцев к созданию будущего государства со столицей в Восточном Иерусалиме.