Киев готовится к решающему собору. РПЦ взывает к Риму, ООН и ОБСЕ

На фоне протестов Москвы Киев готовится к объединительному собору национальной церкви, который должен стать ключевым событием на пути провозглашения её независимости. По итогам этой встречи религиозных деятелей Украина будет претендовать на получение от Вселенского патриарха свидетельства о самостоятельности Киевской церкви. О таком значении собора в октябре говорил киевский патриарх Филарет:

«Это будет объединяющий синод, который изберет уже единого предстоятеля церкви — патриарха. А дальше за этим последует уже решение Вселенского патриарха о предоставлении томоса об автокефалии Украинской церкви».

Московский патриархат не признаёт легитимность Киевского патриархата и предстоящего собора. Русская православная церковь обвиняет власти Украины в преследовании противников автокефалии и в силовом давлении на священнослужителей. Накануне собора патриарх Московский Кирилл попросил христианские церкви Европы, ООН, ОБСЕ, Францию и Германию выступить в защиту верующих на Украине.