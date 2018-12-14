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Cube: 15 суток за неуважение к государству
Cube: 15 суток за неуважение к государству
Публикуете ли вы в интернете материалы, в которых в неприличной форме выражаете неуважение к государству? На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает штраф от 1000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток за подобные посты в интернете. Пользователи соцсетей, прочитавшие эту новость, не скрывают своего гнева.
Или вот твит сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина:
Некоторые интернет-пользователи начали задаваться вопросом: а за что уважать государство?
И вообще что такое "явное неуважение к государству"? Есть ли определение этому понятию?
Нашлись и те, кто поддержал инициативу. Правда, таких людей было меньшинство. Например, Сергей Коновалов спрашивает у других интернет-пользователей: неужели нельзя обойтись без хамства и оскорблений? Также он обращает внимание на то, что в тексте законопроекта о представителях власти речь не идет.
Интернет-пользователь под ником Ясный Никита считает, что это "хороший, правильный закон", потому что Россию должен уважать каждый русский человек. Правда, он делает оговорку: руководство страны не вправе игнорировать факты коррупции со стороны чиновников.
В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что Интернет - это, без сомнений, общественное пространство, в котором должны соблюдаться правила допустимого поведения. Интернет-пользователь Железный Эльф не удержался от иронии. Он задается вопросом: если он выложит в интернете видео, на котором он пьет пиво, то ему что, будет грозить административное наказание?
На ваш взгляд, нужен ли России такой закон? Можно ли его назвать попыткой ввести цензуру в стране? И часто ли вы критикуете российские власти в интернете? Участвуйте в опросах на сайте euronews.com и оставляйте комментарии на наших страницах в соцсетях.