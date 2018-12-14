Cube: 15 суток за неуважение к государству

Публикуете ли вы в интернете материалы, в которых в неприличной форме выражаете неуважение к государству? На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает штраф от 1000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток за подобные посты в интернете. Пользователи соцсетей, прочитавшие эту новость, не скрывают своего гнева.

это как вообще? Следующий закон нверное будет "О недопустимых мыслях и желаниях по отношению к представителям власти" мне кажется уже назрело? — marinero (@dos_marineros) December 12, 2018

Или вот твит сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина:

Некоторые интернет-пользователи начали задаваться вопросом: а за что уважать государство?

И вообще что такое "явное неуважение к государству"? Есть ли определение этому понятию?

это как оскорбление чувств верующих-как хочу так и истолкую — Белый Бим (@belybim) December 12, 2018

Нашлись и те, кто поддержал инициативу. Правда, таких людей было меньшинство. Например, Сергей Коновалов спрашивает у других интернет-пользователей: неужели нельзя обойтись без хамства и оскорблений? Также он обращает внимание на то, что в тексте законопроекта о представителях власти речь не идет.

1. речь идет о материалах, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти». О представителях власти речь не идет.

2. без хамства и оскорблений никак не обойтись? — Сергей Коновалов (@sv_kon) December 12, 2018

Интернет-пользователь под ником Ясный Никита считает, что это "хороший, правильный закон", потому что Россию должен уважать каждый русский человек. Правда, он делает оговорку: руководство страны не вправе игнорировать факты коррупции со стороны чиновников.

Хороший, правильный закон. Россию должен уважать каждый русский человек (россиянин).

Но это не значит, что руководство страны вправе игнорировать факты коррупции (Измена Родине) со стороны чиновников (в Росгвардии и др.).

Вор должен сидеть в тюрьме. — Ясный Никита (@Nikita_Yasnyy) December 12, 2018

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что Интернет - это, без сомнений, общественное пространство, в котором должны соблюдаться правила допустимого поведения. Интернет-пользователь Железный Эльф не удержался от иронии. Он задается вопросом: если он выложит в интернете видео, на котором он пьет пиво, то ему что, будет грозить административное наказание?

«Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения...»

Падажжи то есть за видос, где я сижу и пью пиво, мне могут теперь административку впаять?! Интернет ведь теперь общественное место? — Желѣзный Эльфъ (@elf_iron) December 12, 2018

На ваш взгляд, нужен ли России такой закон? Можно ли его назвать попыткой ввести цензуру в стране? И часто ли вы критикуете российские власти в интернете? Участвуйте в опросах на сайте euronews.com и оставляйте комментарии на наших страницах в соцсетях.