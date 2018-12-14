Шведы опять остались без премьера

Швеции грозят новые всеобщие выборы: парламент Швеции отклонил кандидатуру лидера социал-демократов Стефана Лёвена на пост главы правительства. 200 депутатов риксдага проголосовали "против" продления его полномочий на посту премьер-министра, 116 - "за", 28 воздержались.

Парламентариям уже трижды не удаётся назначить главу кабмина. Первый раз они выступили против Лёвена, а во второй отклонили кандидатуру лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона.

По конституции Швеции для избрания премьер-министром кандидат не обязан заручиться поддержкой большей части законодателей, главное , чтобы большинство их не было против. Спикер парламента может предложить кандидатуры лишь четыре раза. Если ни одну из них не утвердят, назначаются новые всеобщие выборы.