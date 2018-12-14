Страсбург вспоминает жертв теракта. В пятницу к мемориалу в память о погибших в центре города возложил цветы президент Эммануэль Макрон — в присутствии десятков военных и сотрудников полиции, которые выстроились на площади. В минуту молчания они пели Марсельезу а капелла.

Елисейский дворец тем временем объявил о снижении уровня террористической угрозы, который был поднят до максимального после вооружённого нападения в Страсбурге. Предполагаемого террориста, 29-летнего Шерифа Шеката, после двух суток спецоперации обнаружили на юге города. Как сообщили в МВД, мужчина открыл огонь по правоохранителям при задержании и был убит.

Глава МВД Кристоф Кастанер поздравил полицейских с нейтрализацией подозреваемого. Собравшиеся у полицейских кордонов в районе проведения спецоперации, встретили новость о гибели Шеката аплодисментами.

Жертвами вооружённого нападения на прохожих в Страсбурге стали четыре человека, ещё более десяти получили ранения. Мужчина с огнестрельным оружием устроил стрельбу недалеко от центральной рождественской ярмарки. Несмотря на вмешательство военного патруля, он сумел скрыться.

По предварительным данным следствия, террорист действовал в одиночку под влиянием радикального исламизма. Теперь полиция выясняет, помогал ли ему кто-либо скрываться от правоохранителей после нападения.