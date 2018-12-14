Страсбург: кто помогал стрелку

Аплодисментами встретили французы новость о ликвидации Шерифа Шеката — открывшего во вторник стрельбу в центре Страсбурга.

Вечером в четверг полицейские, патрулировавшие пригород, обратили внимание на человека, который подходил под описание преступника. При попытке ареста Шекат начал стрелять, и ответным огнём был убит.

При нём обнаружили револьвер, нож и патроны.

Поисками террориста занимались несколько сотен сотрудников правоохранительных органов, и не только в Страсбурге. Выдвигались версии, что Шекат мог бежать в соседнюю Германию.

По данным следствия, Шекат организовал и совершил теракт в одиночку. Однако сейчас полиция выясняет, помогал ли ему кто-нибудь скрываться в течение двух суток.

Reuters

Реми Гейц, прокурор Парижа:

«Расследование будет продолжено с целью выявить возможных соучастников и пособников преступления, которые помогали или поощряли потенциального исполнителя к совершению этого деяния.

Мы попытаемся восстановить, что делал злоумышленник последние 48 часов, помогал ли ему кто-нибудь скрываться от полиции».

В рамках дела о стрельбе в Страсбурге под стражей остаются семь человек: четверо родственников и трое знакомых Шеката.

Reuters

Преступник был хорошо известен правоохранительным органам за уголовные преступления, в том числе в Германии. Французские следователи выразили благодарность немецким коллегам за помощь в расследовании. Однако с экстремистскими организациями преступника до вторника не связывали. Мотивы теракта в Страсбурге ещё предстоит выяснить.

Reuters