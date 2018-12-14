Рождественский рынок в Страсбурге вновь открыт

Рождественская ярмарка в Страсбурге возобновила работу в условиях мер повышенной безопасности спустя два дня после стрельбы в центре города. Торговые ряды ждут покупателей с 11 утра до 8 вечера, а не до 10 вечера, как раньше.

Прибывший на открытие министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в частности, заявил: "Мы приняли решили вновь открыть рождественскую ярмарку ради чести Страсбурга и всей Франции, чтобы показать, что Республика не склонит голову, несмотря на подобные ужасные нападения".

Пришедших на рынок досматривают, а число входов в зону рождественских гуляний ограничено с 19 до 15.

Продавец Робин Хофман говорит: "Мы скорбим по погибшим, но мы надеемся, что посетители вернутся на рождественскую ярмарку, ведь это же рождество, праздники".

Из-за усиления контроля в центре города вблизи ярмарки закрыты трамвайные остановки.

Житель Страсбурга Филип Жолинье пришел зажечь свечу у стихийного памятника. Он говорит: "Я пришел, потому что мне нужно было собраться с мыслями. Я знаю людей с этого рынка, а мой сын живет в 50 метрах отсюда. Один из погибших упал рядом с его дверью, и когда мой сын вернулся домой в два часа ночи, то увидел кровь на пороге".

В Страсбурге до понедельника действует запрет на проведение манифестаций.