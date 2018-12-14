Теракт в Страсбурге: новые подробности ликвидации стрелка

Накануне вечером Шериф Шекатт, на поиски которого бросили сотни правоохранителей, был обнаружен.

Патруль в составе трех полицейских около девяти часов вечера обратил внимание на прохожего, внешность которого подходила под описание предполагаемого террориста.

"Лицом к лицу со смертью, вы показали доблесть и мужество, спасибо!" - Кристоф Кастанер

При попытке его арестовать Шекатт попытался выстрелить в полицейских и был ликвидирован ответным огнем. Перестрелка произошла вблизи ж/д станции Мено в пригороде Страсбурга.

Пуля срикошетила в дверь подъезда жилого дома Фото Рейтер

Следы стрельбы рядом с местом ликвидации "страсбургского стрелка" Фото Рейтер

Ликвидировали стрелка полицейские, район был оцеплен спецназом жандармерии Фото Рейтер

Поиски Шекатта продолжались 48 часов. Глава МВД страны все это время находился в Страсбурге. Там же он и дал комментарий прессе.

"Нет никаких оснований полагать, что у террориста были сообщники, но, в любом случае, ответ на все вопросы даст следствие. Оно должно пролить свет на все детали случившегося, на то, почему это произошло. Нам помогали и нас поддерживали, стоит упомянуть Германию".

"Горжусь нашими полицейскими" (официальный Твиттер Кристофа Кастанера)

Жертвами теракта в Страсбурге стали 3 человека, 12 были ранены, половина из них, как сообщается, до сих пор находится в критическом состоянии. Знаменитый рождественский базар в пятницу после двух дней закрытия вновь распахнул свои двери.