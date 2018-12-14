"Жёлтые жилеты не сдаются": 5-я суббота

Французская столица готовится к новой - пятой - акции протеста "жёлтых жилетов". Предполагается, что она пройдёт, как и предыдущие, в субботний день.

Власти уже заявили, что для обеспечения безопасности и предотвращения беспорядков будет задействовано столько же правоохранителей, что и на прошлой неделе. Обращение к нации президента Франции Эммануэля Макрона, попытавшегося затушить недовольство обещанием социально-экономических мер по поддержке населения удовлетворило далеко не всех.

Один из основателей движения "жёлтых жилетов" Айк Шагинян говорит:

"Мы намерены оставаться мобилизованными по очень простой причине: мы против того, как расходуются государственные деньги, против принимаемых решений. Мы считаем, что миллиарды, сотни миллиардов, можно получить, если внедрить разумную экономию и вводить налоги там, где нужно, а не возлагать всё бремя на плечи мелких налогоплательщиков".

Продолжение протестов несмотря на уступки правительства одобряют далеко не все:

"Ну теперь они жалуются просто для того, чтобы жаловаться. Вот что меня беспокоит. Это уже лишь бы выплеснуть свой гнев. Они призывают Макрона уйти в отставку. Но подождите, если не Макрон, то кто может его сейчас сменить, Марин Ле Пен? Да бросьте!"

Масштабные акции протеста, в ходе которых участники в жёлтых светоотражающих жилетах блокировали дороги, начались в середине ноября на волне возмущения, вызванного повышением цен на топливо и введением новых налогов. В Париже и других городах протестами воспользовались хулиганы, устроившие беспорядки, погромы и грабежи.

"Жёлтые жилеты" не вняли призывам правительства отказаться от очередной акции в связи с ситуацией, сложившейся после нападения в Страсбурге. Глава полиции Парижа Мишель Дельпеш заявил, что правохранители готовы к наихудшему варианту развития события. В Париже будут задействованы 8 тысяч полицейских и жандармов, а также броневики и водомёты.