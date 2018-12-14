Популярность португальского крепленого вина в Великобритании стала следствием торговых войны XVIII века. Что ждет производителей и продавцов портвейна после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза? Власти Португалии заявляют, что "брексит" без соглашения станет трагедией.
Цена портвейна после "брексита"
Цена портвейна после "брексита"
Съемочная группа телеканала Euronews отправилась в город Порту, чтобы поговорить о бизнесе с участниками рынка.
Глава британской компании Taylor Эдриен Бридж объясняет: "Брексит" служит дестабилизирующим фактором. С момента голосования по "брекситу" в 2016 году стоимость фунта стерлингов упала не менее чем на 15%. Если британцы покинут Евросоюз по "жесткому" сценарию, то фунт может потерять еще 15%. Это станет катастрофой для нашего бизнеса. Мы сможем продолжать работу, если поднимем цены, но я не думаю, что британские потребители будут готовы заплатить за портвейн еще на 15% больше. Наш бизнес может сократиться вдвое. И это серьезно".
Великобритания считается одним из основных рынков для сбыта портвейна, и для компании Taylor — это четверть объема продаж.
Эдриен Бридж, Taylor: "Если наш бизнес в Великобритании сократится вдвое, то мы потеряем десять миллионов евро, что важно для нас, для долины Дору и всех, кто занят в этой сфере. Новые рынки сбыта найти не так просто. На это требуется время. Если мы покинем ЕС по сделке Мэй или по "жесткому" сценарию, то нас ждет как минимум 4 года неопределенности и в таких условиях заниматься очень трудно
Комментирует Жилберту Игрехас, президент государственного Института вин Дору и Порту: "Так или иначе все компании хотят избавиться от неопределенности, потому что на самом деле важнее понять, как работать на новом рынке с новыми европейскими мерами, чем знать, что произойдет с "брекситом".
Из Порту передает корреспондент Euronews Филиппа Суареш: "В Лиссабоне считают, что достигнутое между Брюсселем и Лондоном отвечают интересам Португалии, но из-за возможного срыва слово "неопределенность" сегодня, как никогда, определяет судьбу торговых отношений в будущем".