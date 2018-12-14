COP-24: в ожидании прорыва

К участникам форума обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш: "Нет сомнений, что мы - свидетели момента истины, сейчас наступает то единственное мгновение, которое решит будущее всего человечества в сфере экологии, упустить этот шанс мы не можем, это было бы аморально".

Делегаты, поддерживая сказанное, были осторожны в прогнозах.

"Почти две недели переговоров и консультаций тут вначале дали всходы надежды, а потом они растаяли. Представители стран-участниц, а их - более ста, продолжают спорить по поводу кредитов, целей, а также запятых в окончательном тексте. Дискуссии продолжаться в течение всего сегодняшнего дня, и так - до утра субботы. Часы, отпущенные на спасение планеты тем временем, истекают", - сообщает из Катовице журналист Euronews Стефан де Врис.