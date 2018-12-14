Россия подарила миру множество выдающихся артистов. Русские школы театра и балета по праву славятся на весь мир, попасть в них мечта многих юношей и девушек, в том числе из-за границы. Однако легко ли иностранцам изучать искусства в России? #LearningWorld.

Чтобы ответить на этот вопрос мы отправились сначала в ГИТИС, где встретились с Теодосисом Скаврелисом – студентом из Греции. Он учится на втором курсе режиссерского факультета в мастерской Леонида Хейфеца.

"Как ни странно, но ГИТИС очень известен в Греции. В моей стране вообще много известных артистов и режиссеров – выпускники ГИТИСа. Да и во всем мире считается, что это именно здесь находится самый лучший факультут по режиссуре", - говорит Теодосис, которого сокурсники и преподаватели для простоты ласково называют Федей.

За два года в ГИТИСе Теодосис уже хорошо выучил русский. Впрочем, он заверяет, что в работе с актерами знание языка, конечно, важно, но отнюдь не главное: "Во первых профессия помогает: театр это не только слова, но и движение тела, эмоции. Я до сих не всегда могу объяснить актерам на 100%, чего я хочу от них добиться на сцене. Однако мне кажется, что так будет и в Греции", - смеется Теодосис.

В России 2019 год объявлен годом театра. Планируются гастроли множества заграничных трупп со всего мира. "В театральном мире мы находим язык даже с теми, с кем это сложно сделать в силу разных политических обстоятельств. У нас 10% студентов - это иностранцы. Мы вообще к этому относимся так, что это будут не агенты российской разведки, а агенты русской культуры за границей", - шутливо отмечает ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Юбилей Вагановки

Какая начинающая балерина не мечтает о лаврах Майи Плисецкой или Марины Семеновой, выступать на подмостках ведущих театров. Однако путь от балерины до прима-балерины – это годы и годы упорного труда и начинается он в самом раннем возрасте.

В этом году старейшая балетная школа России, знаменитая Академия русского балета имени Вагановой, отмечает юбилей - 280 лет со дня основания.

В этих залах учились Уланова, Нижинский, Барышников. Кстати, до середины 20 века репетиционная база и школа Мариинского театра располагались именно здесь на улице Росси – история места обязывает сегодняшних учеников Академии быть на высоте, о чем любит напоминать ректор нынешний ректор Николай Цискаридзе.

"Через нашу школу прошли все выдающиеся мастера Европы. Это сосредоточие всей российской культуры", - отмечает Цискаридзе.

Конкурс в Вагановку огромный, требования очень строгие, но шанс есть у всех. "На протяжении всей истории Академии сюда поступали исключительно по способностям", - говорит ректор, сам в прошлом солист балета Большого театра. Это относится и к иностранцам. Единственное отличие: для учеников из-за границы обучение платное.

"Кого-то к нам приезжает, кого-то мы сами видим и предлагаем учиться, - поясняет Цискаридзе. - Бывает и так, что талантливые дети приезжают из бедных семей. В этом случае мы стараемся помочь, пишем в благотворительные фонды, как, например, Фонд Рудольфа Нуреева, пытаемся найти варианты".

Среди иностранцев в Академии Вагановой сегодня учатся выходцы из Италии, Финляндии, Швейцарии, а также США и Японии. Есть и уроженка Грузии Лизи Авсаджанишвили. 15 лет, но уже обладательница международной премии Vaganova Prix. Сверстники и преподаватели уверены: Лизи - будущая прима, но это только в будущем, поже же бесконечные занятия до седьмого пота.

К слову, занимается юная грузинка под руководством многоопытного педагога Людмилы Ковалевой, которая как никто другой знает: одного таланта мало, путь на вершину - это долгий и упорный труд.