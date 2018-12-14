Косово создает армию

Сербия потребует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением приштинского парламента о создании армии в частично признанной республике Косово. Об этом заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.

Ранее законодательный орган самопровозглашенной республики утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Депутаты сербской партии "Сербский список" покинули зал и в голосовании не участвовали.

Евросоюз "так же как и НАТО" не поддержал принятое в Приштине решение. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС

(Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс будет вынужден пересмотреть взаимодействие с косовскими силами.)

Трансформацию Сил безопасности Косово в полноценную косовскую "армию" в российском МИД назвали "грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьезное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооруженного конфликта в регионе".