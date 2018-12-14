Срочная новость

Срочная новость

Сейчас воспроизводится:

Глава МВД: "Нет оснований полагать, что у террориста были сообщники"

Глава МВД: "Нет оснований полагать, что у террориста были сообщники"

Глава МВД: "Нет оснований полагать, что у террориста были сообщники"

Размер текста Aa Aa

Прохожие, ставшие свидетелями ликвидации полицией Шериффа Шекатта, отреагировали на происшедшее аплодисментами.

Фото Рейтер
Спецоперация в Страсбурге по поимке предполагаемого террориста (оцепление)Фото Рейтер

Фото Рейтер
Спецподразделения оцепили предполагаемый район поисков Шерифа Шекатта в одном из кварталов столицы ЭльзасаФото Рейтер

Фото Рейтер
На поимку "страсбургского стрелка" были мобилизованы свыше 700 правоохранителейФото Рейтер

Поиски Шекатта продолжались 48 часов, в них участвовали свыше 700 правоохранителей. В четверг вечером его попытались задержать, он открыл огонь по стражам правопорядка, его ликвидировали ответными выстрелами.

Фото Рейтер
Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции, не покидал СтрасбургФото Рейтер

Глава МВД страны Кристоф Кастанер все это время находился в Страсбурге. Там же он и дал комментарий прессе: "Нет никаких оснований полагать, что у террориста были сообщники, но, в любом случае, ответ на все вопросы даст следствие. Оно должно пролить свет на все детали случившегося, на то, почему это произошло. Нам помогали и нас поддерживали, стоит упомянуть Германию, да и другие страны тоже".

Жертвами теракта в Страсбурге стали 3 человека, 12 были ранены, половина из них, как сообщается, до сих пор находится в критическом состоянии.

Фото Рейтер
Страсбург скорбит по погибшим и раненымФото Рейтер


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".

Больше по теме

Комментарии

Также по теме

Узнать подробности