Глава МВД: "Нет оснований полагать, что у террориста были сообщники"

Поиски Шекатта продолжались 48 часов, в них участвовали свыше 700 правоохранителей. В четверг вечером его попытались задержать, он открыл огонь по стражам правопорядка, его ликвидировали ответными выстрелами.

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции, не покидал Страсбург Фото Рейтер

Глава МВД страны Кристоф Кастанер все это время находился в Страсбурге. Там же он и дал комментарий прессе: "Нет никаких оснований полагать, что у террориста были сообщники, но, в любом случае, ответ на все вопросы даст следствие. Оно должно пролить свет на все детали случившегося, на то, почему это произошло. Нам помогали и нас поддерживали, стоит упомянуть Германию, да и другие страны тоже".

Жертвами теракта в Страсбурге стали 3 человека, 12 были ранены, половина из них, как сообщается, до сих пор находится в критическом состоянии.

Страсбург скорбит по погибшим и раненым Фото Рейтер