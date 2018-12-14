В Севилье воздадут почести европейскому кино

В Севилье все готово к церемонии вручения 31-й премии Европейской киноакадемии (European Film Academy). В этом году явных фаворитов пять.

Совместная франко-британо-польская постановка "Холодная война" Павла Павликовского претендует на статуэтку "европейского Оскара" в пяти категориях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, а кроме того среди номинантов - исполнители главных ролей Иоанна Кулиг и Томаш Кот. Это история невозможной любви, которая тянется через всю жизнь, несмотря на расстояния и прочие превратности судьбы.

Четыре номинации у Dogman Маттео Гарроне. Эта мрачная, снятая в духе нео-реализма франко-итальянская драма, претендует на статуэтку как лучший фильм и лучший сценарий. Исполнивший главную роль Марчелло Фонте - в списке номинантов как лучший актер, а сам Гарроне как лучший режиссер. Это история парикмахера для собак, припертого к стенке и решающегося на убийство.

4 номинации и у работы 27-летнего иранского режиссера, изучавшего кино в Скандинавии, Али Аббаси "На границе миров". Фантастический триллер рассказывает историю женщины, обладающей удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. На европейскую кинопремию претендует сам Али Аббаси как лучший режиссер и сценарист, а также исполнившая главную роль Эва Меландер.

За звание лучшего режиссера и сценариста сразится и итальянка Аличе Рорвахер. Ее картина "Счастливый Лазарь" - плод сотрудничества четырёх европейских стран - грустная притча о последствиях дружбы аристократа и крестьянского сына. На статуэтку за лучшую женскую роль второго плана претендует сестра режиссера - молодая актриса Альба Рорвахер.

Среди фаворитов и бельгийская драма "Девочка" Лукаса Донта - история 15-летнего подростка, мечтающего стать балериной. Помимо категории "лучший фильм" и лучший актер для 15-летнего Виктора Полстера, кинокритики ожидают, что ленте вручат награду как "открытию европейского кинематографа".

Члены Европейской академии собираются также вручить награду за вклад в европейский кинематограф британскому актеру и режиссеру Рэйфу Файнсу. Испанка Кармен Маура, ставшая лицом кинемографа Педро Альмадовара, получит награду за выдающиеся достижения в профессии. И наконец, французский режиссер и сценарист греческого происхождения Коста-Гаврас будет удостоит приза за пожизненный вклад в европейское кино.