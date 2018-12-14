«Возвращение с пустыми руками» и «Унижение Терезы Мэй». Так британская пресса описывает итоги саммита ЕС. Глава британского правительства требовала у Брюсселя дополнительных гарантий и уступок — чтобы убедить собственный парламент, который, по имеющимся данным, может отвергнуть документ.

«Самое ясное к этому моменту заявление Европейского союза гласило, что они никогда не считали „бэкстоп“ необходимым; если бы этот механизм был необходим, то он был бы временным. Так же они говорят о готовности ускорить переговоры, как только соглашение получит одобрение парламента, чтобы как можно скорее начать переговоры о будущем партнёрстве», — сообщила Мэй.

В Брюсселе заняли жёсткую позицию. Дебаты проходили в напряжённой обстановке. Главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру пришлось оправдываться за то, что назвал позицию Терезы Мэй «туманной»:

«Я имел в виду не её саму, а общее положение дел в Великобритании. Как я уже говорил, я служу за дебатами в парламенте, и я не могу понять, куда движется британский парламент, и вот поэтому я назвал ситуацию туманной, мутной. Я не собирался оскорблять её».

Лидеры стран Евросоюза категорически отвергают возможность пересмотра заключённого соглашения и тем более начала переговоров заново:

«Мы исключаем любую форму повторных переговоров по соглашению о выходе», — заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

В Брюсселе открыто заявили, что готовы и к «жёсткому брекситу», если Великобритания не сможет или не захочет одобрить соглашение. Подготовленные шаги ЕС будут опубликованы на следующей неделе.