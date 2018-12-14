Венгрия: протестующие не сдают улицы

В Будапеште не утихают протесты против трудовой реформы. Третью ночь подряд сотни демонстрантов вышли на улицы столицы: они называют «рабским» законопроект, который разрешает до 400 часов сверхурочных в год, при этом позволяет откладывать оплату этой работы на срок до трёх лет. На акциях протеста звучат и требования смены власти.

Лидер движения Momentum Андраш Фекете Диёр объясняет: «Очень важно, что в мае следующего года пройдут выборы в Европарламент, а в октябре состоятся муниципальные выборы. На этих выборах Фидес должен быть побежден. Эти протесты помогают организации общества для решения этой задачи».

О важности организационной работы говорит депутат оппозиционной партии «Диалог» Бенце Тордаи: «Мы должны изменить политическую культуру, а не только правительство. Мы не можем ожидать, чтобы кто-то один говорил, что хорошо, а что плохо. Мы должны найти в себе силы быть разными, с разными взглядами, и, конечно, кто-то должен сидеть на месте Орбана. Но сейчас не время искать этого человека, мы должны найти общий язык, чтобы возвести кого-то в должность премьер-министра».

Сторонники реформы говорят, что она призвана снять излишние ограничения для развития бизнеса в стране. Кроме того, по их словам, работники имеют право отказываться от предложений о сверхурочных.

Как отмечает корреспондент Euronews Ференц Орват в Будапеште, «на этот раз две тысячи человек откликнулись на призыв оппозиционных партий и вышли на демонстрацию в пятницу вечером. Это при том, что профсоюзы планируют провести в воскресенье массовые акции протеста под лозунгом "С Рождеством, господин премьер-министр"».