"Нет возвращению в феодализм!"

принятой парламентом реформы трудового законодательства. До 3 тысяч демонстрантов собрались около здания Национального собрания, а также перекрыли движение по одному из мостов через Дунай.

Новый закон позволяет работодателям увеличить количество сверхурочных трудовых часов с 250 до 400 часов в год, при этом они могут выплачивать их в течение трех лет. Изменения должны вступить в силу с января 2019 года. В обществе инициативу уже назвали "возвращением рабства".

"Мне 68 лет, - говорит одна из манифестантов, - и я не могу смириться с тем, что 30 лет назад я жила в демократии, в республике, а сегодня мы возвращаемся к самому темному феодализму!"

Группа решительно настроенных манифестантов попыталась прорваться в здание парламента и оказала сопротивление полицейскому кордону, после чего силы правопорядка применили слезоточивый газ. На улицы были выведены усиленные наряды полиции, ряд дорог в Будапеште перекрыты.

"На второй день протестов против нового законодательства, освобождающего работодателей от независимого контроля со стороны судов, тысячи человек вышли на улицы, - передает с места событий наш специальный корреспондент Даниэль Божик, - среди демонстрантов в четверг были замечены представители оппозиционных партий".